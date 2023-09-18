В Российской национальной библиотеке открылась выставка детских журналов за 200 лет

Она будет работать до 30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) открыла выставку "Детское чтение для учебы и развлечения: научно-популярные журналы из собрания РНБ". Экспозиция, развернутая в зале Корфа, впервые представила ретроспективу отечественной детской периодики более чем за 200 лет.

"Приятно, что наша публика обратила столь пристальное внимание к отечественной детской периодике, начиная с конца ХVIII и до наших дней. Эти первые детские журналы отличались стремлением пробудить в детях интерес к миру, к творчеству, к познанию. И им это очень удавалось, потому что с огромным с чувством ответственности эти журналы делали исключительные люди, буквально золотой фонд детской литературы. К таким подвижникам относился Самуил Маршак, считавший, что только тот журнал имеет право называться детским, который способен пробудить в ребенке свойственную ему радость жизни", - сказал корреспонденту ТАСС редактор литературно-художественного журнала для школьников "Костер" Николай Харлампиев.

Он напомнил, что вокруг Маршака еще в 20-30-е годы прошлого века сложилась "литературная солнечная система Маршака", которая выдавала такие удивительные явления, как журналы "Новый Робинзон", "ЕЖ", "ЧИЖ". Экземпляры этих изданий представлены на выставке.

Экспозиция открывается журналом "Детское чтение для сердца и разума", вышедшим в 1785 году. С этого времени подобные издания начали играть важную роль в разностороннем воспитании детей, расширении их кругозора. В числе авторов таких журналов в разные годы были Николай Карамзин, Николай Некрасов, Иван Тургенев, Константин Циолковский. На выставке представлены культовые журналы XIX-XX веков "Юная Россия", "Детское чтение", "Техника - молодежи", "Мурзилка", "Знание - сила", "Юный натуралист", "Юный техник", "Квант".

Среди раритетов - журнал "Новая библиотека для воспитания"(1847). Его издатель - русский общественный деятель Петр Редкин - был педагогом и учителем Константина Ушинского.

Один из разделов посвящен современной детской периодике и представляет журналы "Квантик", "GEOленок", "Муравейник". В рамках выставки можно проследить, как менялось со временем, сохраняя свое главное назначение, оформление, содержание и стиль изданий. Выставка будет работать до 30 ноября.