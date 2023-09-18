Во Владикавказском филиале Мариинки выступят хоры с осетинскими и татарскими песнями

Коллективы также исполнят обрядовые песнопения, сообщили в пресс-службе филиала

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Хор национальной осетинской песни и татарский народный хор выступят на одной сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

"В программе прозвучат осетинские обрядовые песнопения и татарские народные песни. Свое мастерство продемонстрируют два коллектива - самобытных, интересных и красивых с точки зрения звучания голосов. И, несмотря на то, что песни исполняются на разных языках, Родина у всех одна - Россия. Эта фраза звучит просто и понятно, содержит в себе глубокий смысл", - говорится в сообщении.

Выступление состоится 20 сентября на сцене концертного зала филиала Мариинского театра в Северной Осетии в рамках межкультурного диалога. На совместном концерте выступит мужской хор национальной песни под управлением О. Джанаевой и Татарского народного хора Казанского университета под руководством И. Раихимуллина.

Мужской хор Северной Осетии был создан в 1999 году. Значительный раздел репертуара составляют сочинения осетинских композиторов. В хоре ведется также исследовательская работа по записи и расшифровке старинных песен. Активная концертная деятельность в регионах Северного Кавказа, а также участие в международных фестивалях позволяют хору знакомить слушателей с древним осетинским песенным искусством.

Татарский народный хор Казанского университета, созданный в 1967 году, является лауреатом и дипломантом всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и праздников песни. В репертуаре хора - произведения татарских композиторов, народная музыка, классические и современные музыкальные произведения.