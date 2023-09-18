В Ярославле представят кинопрограмму памяти Пускепалиса в годовщину гибели актера

В программу мероприятия включили шесть картин

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Кинопрограмму памяти актера, режиссера, бывшего художественного руководителя Театра драмы им. Ф. Волкова Сергея Пускепалиса представят в Ярославле 20 сентября, в день первой годовщины смерти актера. Об этом сообщили в пресс-службе Волковского театра.

"Жизнь Сергея Витауто Пускепалиса оборвалась год назад, 20 сентября, в самый разгар Международного Волковского фестиваля. Спустя год, в день трагической гибели Сергея Витауто, на площадке Дома актера, носящего его имя, состоится показ документальных фильмов о его жизни и творческой судьбе, а также режиссерских работ и картин, в которых он снимался как актер", - говорится в сообщении.

Кинопоказы в Доме актера им. С. Пускепалиса будут идти целый день - с 12 часов до вечера, последний сеанс начнется в 18:00. В программе шесть картин: документальные фильмы "Когда меня не будет", "Сергей Пускепалис. Манифест о театре", "С любимыми не расставайтесь" и "Сергей", художественный фильм Мурада Ибрагимбекова "И не было лучше брата", а также режиссерский дебют Пускепалиса "Клинч". Кинопоказы станут частью XIII Международного Волковского фестиваля, который откроется в Ярославле во вторник.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.

О Пускепалисе

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003-2007 годах - главный режиссер Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, с 2007 года - режиссер-постановщик Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009-2010 годах был главным режиссером Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год - помощник худрука МХТ им. А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года - худрук Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова.

Ставил спектакли в разных драматических театрах России. В Театре драмы им. Ф. Волкова выступил режиссером постановок "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры", "Бедный миллионер", "Забыть Герострата", "Предстоящее событие", "Весы".

Снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", сериале "Крик совы".