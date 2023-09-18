В Калининграде открыли выставку о походах русской армии 1813-1815 годов

Как сообщили организаторы, выставка будет работать до 20 ноября

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Выставка "От Бородина до Парижа", посвященная заграничным походам русской армии 1813-1815 годов, подготовленная Калининградским историко-художественным музеем, Алупкинским дворцово-парковым музеем-заповедником и Государственным Бородинским военно-исторический музеем-заповедником, открылась в Калининграде. Она будет работать до 20 ноября, сообщили организаторы.

"Это большой межрегиональный проект, который был задуман еще в прошлом году в рамках Балтийского культурного форума. <…> Выставка будет работать с сентября по конец ноября", - сказала на церемонии открытия выставки директор калининградского музея Екатерина Манюк.

Экспозиция включает уникальные экспонаты из собраний трех музеев. Ее премьера состоялась в июле текущего года в Крыму в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике, которым владел граф Михаил Воронцов (в 1815-1818 годах - командир русского оккупационного корпуса во Франции), сообщила Манюк. Важным партнером проекта стал Государственный архив РФ, благодаря чему на выставке можно познакомиться с уникальными документами тех времен, например с письмами прусской королевы Луизы (1808-1870 гг.), которая благодарит русского императора Александра I (1777 - 1825 гг.) за поддержку в наполеоновских войнах, отметила она.

Манюк напомнила, что на калининградской земле в мае 1818 года умер русский полководец, участник войны Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии 1813-1814 годов Михаил Барклай де Толли. Его сердце было захоронено под современным городом Черняховском (ранее - Истенбург) в Калининградской области. "Это уникальное место, которое объединяет в себе разные исторические эпохи и весь тот сложный котел истории, которая крутится вокруг нашей необычной земли, он как бы сосредоточен в этом месте", - отметила директор калининградского музея, добавив, что обсуждается вопрос о создании там музея, посвященного заграничному походу русской армии.