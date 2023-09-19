На Украине предложили отказаться от российских шрифтов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины предложило отказаться от использования российских шрифтов, в частности шрифта "Ижица" и производных от него. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", - приводятся на сайте слова и. о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.

Отмечается, что Верховная рада планирует отказаться от использования в своих внутренних документах шрифта "Ижица" и производных от него. Ему на смену предложено ввести дизайнерский шрифт "Воля".

Шрифт "Ижица" разработала в 1988 году российский дизайнер Светлана Ермолаева. Это один из самых популярных шрифтов на основе допетровской графики кириллицы. Шрифт часто используют в заголовках, на вывесках, в рекламе и на упаковках.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах запрещают использование русского языка и преподавание его в школах.