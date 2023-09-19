Ольга Медынич и Владимир Сычев снимутся в комедии "Коуч из хрущевки"

Режиссером сериала является Илья Куликов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Актеры Владимир Сычев, Артем Сучков, Ольга Медынич и Александра Власова исполнят главные роли в новом комедийном сериале "Коуч из хрущевки". О старте съемок нового проекта сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

"Онлайн-кинотеатр Kion и студия Legio Felix объявляют о начале съемок комедийного сериала "Коуч из хрущевки" режиссера Ильи Куликова ("Полицейский с Рублевки", "Мылодрама"). Главные роли в комедии про обратную сторону "успешного успеха" сыграют Владимир Сычев ("Физрук", "Закон каменных джунглей"), Артем Сучков ("Милиционер с Рублевки", "Чего хочет Слава"), Ольга Медынич ("Вампиры средней полосы") и Александра Власова ("Содержанки", "Больше, чем любовь")", - говорится в сообщении.

По сюжету молодой парень Саша вдохновляется коучем Тони Роббинсом и пытается учить других людей, как стать успешными, при этом самого его сложно назвать успешным. Когда у героя появляются деньги, он их инвестирует и прогорает, но при этом не теряет оптимизма. Однажды Саша приходит с тренингом в компанию миллиардера Калугина. Миллиардер подвергает критике выступление Саши, но не может понять, почему он несмотря на это остается позитивным. Калугин нанимает Сашу в качестве личного коуча, чтобы понять, как стать счастливым.

Режиссер сериала Илья Куликов выступил также автором сценария на проекте. По его словам, идея "Коуча из хрущевки" появилась довольно давно.

"Тема модных бизнес-веяний остра и актуальна как никогда, и тяга к "успешному успеху" навязана обществом и рекламой, что бывает достаточно губительно. Мне захотелось раскрыть этот мир мнимого успеха с другой - совершенно неприглядной стороны, которую никто не показывает. Возможно, кому-то это поможет не попасть под влияние никчемных специалистов. <…> Хочется раскрыть мысль о том, что главное - оставаться человеком на любом месте. Когда ты эту человечность теряешь, ты начинаешь по ней сильно скучать, как бы успешен и богат ты не был - и иногда наоборот", - цитирует режиссера пресс-служба Kion.