В Хабаровске начался российско-китайский библиотечный форум

На нем, в частности, состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве на 2024 год

ТАСС, 19 сентября. Международный библиотечный форум "Хабаровский край - провинция Хэйлунцзян" открылся в Дальневосточной государственной научной библиотеке. В нем участвуют сотрудники Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, мероприятие продолжится до 22 сентября, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Сегодня Дальневосточная государственная научная библиотека совместно с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (Харбин) открыла VIII Международный библиотечный форум "Хабаровский край - провинция Хэйлунцзян". Мероприятие проходит под лозунгом: "Международное сотрудничество как важный фактор развития библиотечного дела России и Китая", - говорится в распространенном сообщении.

В рамках деловой и культурной программы состоятся встречи российских и китайских библиотекарей, знакомство с работой публичных и вузовских библиотек, посещение ведущих учреждений культуры Хабаровского края, а также церемония подписания соглашения о совместном сотрудничестве на 2024 год.

Международное партнерство Хабаровского края и КНР в области библиотечного дела продолжается более 30 лет. Уже 14 лет между ДВГНБ и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой действует соглашение о сотрудничестве.

Благодаря проведению библиотечного форума книжные фонды ДВГНБ пополнились коллекцией изданий на китайском языке: китайские библиотекари привезли в Хабаровск 142 книги по истории, культуре, языкознанию и художественной литературе. Все книги переданы в дар Дальневосточной государственной научной библиотеке и будут доступны для читателей.