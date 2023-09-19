В Москве на ВДНХ более 1 тыс. человек посетили концерты "Музыка на крыше"

Сезон проекта начался 9 июня с концерта Ostapkin, а последний концерт состоялся 8 сентября, выступил автор и солист проекта Neopera Дмитрий Янковский с программой "Городской кроссовер"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Шестой сезон проекта "Музыка на крыше" завершился на ВДНХ в Москве. Всего в цикл мероприятий вошли 18 концертов, зрителями которых стали более 1 тыс. человек, об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

"На Главной выставке страны закончился шестой сезон проекта "Музыка на крыше". Все лето и начало осени популярные музыканты выступали на панорамной площадке у легендарного монумента Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Здесь состоялось 18 концертов, которые посмотрели более 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в этот раз сезон проекта начался 9 июня с концерта Ostapkin. Кроме того, в первый месяц лета для гостей ВДНХ выступили певица Анастасия Орлова и коллектив Jazt4, актер и музыкант Глеб Калюжный, а также исполнительница и композитор Ангелина Сергеева. Финальные выступления прошли в начале сентября - последний концерт состоялся 8 сентября, выступил автор и солист проекта Neopera Дмитрий Янковский с программой "Городской кроссовер".

Поясняется, что проект "Музыка на крыше" на ВДНХ начался в июне 2018 года. За прошедшие шесть сезонов на открытой площадке павильона "Рабочий и колхозница" состоялось около 70 концертов.