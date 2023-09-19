Стартовали съемки сериала о работе российских спецкоров за рубежом

Его действие разворачивается в декорациях реальных политических конфликтов из новейшей истории, происходивших в разных странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская кинокомпания "Триикс медиа" приступила к съемкам многосерийного фильма "Новые русские СМИ", рассказывающего о работе специальных корреспондентов из РФ за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сериал посвящен российским специальным корреспондентам, работающим в зарубежных корпунктах и медиапредставительствах и служащим на передовой информационных войн. Идя наперекор антироссийской политике и пропаганде западных СМИ, своими репортажами и расследованиями они пытаются доносить правду как до отечественных, так и до иностранных телезрителей и пользователей электронных СМИ", - сказали в пресс-службе "Триикс медиа".

Действие сериала разворачивается в декорациях реальных политических конфликтов из новейшей истории, происходивших в разных странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Картина повествует о российских журналистах, которые даже в экстремальных ситуациях продолжают выполнять свой профессиональный и гражданский долг. "В прошлом году была снята пилотная серия. В настоящее время мы приступили к производству всего проекта", - добавили в компании.

Продюсеры многосерийного фильма - Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Выход "Новых русских СМИ" в интернет-прокат запланирован на следующую весну и состоится в одном из онлайн-кинотеатров, в официальном сообществе "Триикс медиа" во "ВКонтакте", а также на канале кинокомпании в Rutube.

Сценарий и съемочный процесс

Сериал "Новые русские СМИ" будет состоять из восьми эпизодов. Над его сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов, за плечами которого опыт военной службы в странах арабского мира.

"Работа на Ближнем Востоке, равно как и в других регионах, где с завидным постоянством вспыхивают внутри- и внешнеполитические конфликты, всегда как на вулкане. Поэтому в каждой серии рассказывается своя отдельная история, в которой главные герои вынуждены действовать в обстановке, связанной с немалыми рисками", - рассказал Константинов.

"Стараясь уйти от "развесистой клюквы", мы попытались максимально донести правду о буднях специальных корреспондентов за рубежом, хотя и вынуждены были внести в нее элементы вымысла, дабы не переутяжелять общую конструкцию и не отпугнуть ту часть зрителей, которая слабо разбирается в современной политической повестке. Наряду с вымышленными персонажами у нас появляются и реальные исторические фигуры", - добавил сценарист, говоря о работе над сюжетом.

"По сценарию мы будем снимать в разных локациях и в разных странах. У нас есть достаточно съемочного времени, чтобы создать хороший достоверный сериал", - заверил продюсер Сергей Щеглов.

Режиссер картины Денис Нейманд в свою очередь отметил, что главные герои участвуют в международных событиях, значительно повлиявших на ход мировой истории. "Это вызов для всей нашей съемочной группы, потому что необходимо отразить те вещи, которые люди видели по телевизору, в реальной жизни. И большая сложность проекта, на мой взгляд, заключается в том, чтобы правильно подать их с художественной точки зрения", - отметил он.

Актеры и герои

Одним из главных героев является спецкор, впоследствии назначенный главой ближневосточного бюро телеканала "Новые русские СМИ", Максим Потапов, роль которого исполняет Петр Рыков.

"Это одно из самых интересных предложений в актерской работе. Считаю, что врачи, сотрудники правоохранительных органов, журналисты - общественно важные и по-своему творческие профессии. Они ежедневно работают с живыми людьми, в них особо развито чувство долга", - сказал актер.

Роль главного редактора телеканала Марии Кирилловой досталась Анне Поповой. По словам актрисы, ей близка по духу сильная и смелая женщина, которой заявлен ее персонаж.

"Мне всегда интереснее играть именно таких женщин, чем глупых и безвольных. Руководство огромной редакцией - серьезная ответственность, - поделилась Попова. - Постоянно быть в курсе новостной повестки, во всем разбираться, контролировать. С такой волей и работоспособностью, по-хорошему, нужно было бы родиться. Очень рада исполнять эту роль".

Также в сериале снимаются Виктория Маслова, Сергей Векслер, Нодар Джанелидзе, Юлия Бойкова, Олег Абалян, Сергей Агафонов и другие.