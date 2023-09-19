Премьеру Богомолова в Александринке перенесли на 2024 год из-за занятости режиссера

Предварительно, показы состоятся 30, 31 августа и 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Александринский театр в Петербурге перенес премьеру спектакля Константина Богомолова "Мать" на 2024 год в связи с занятостью режиссера на других проектах. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба театра.

Первоначально предполагалось, что спектакль Богомолова по мотивам одноименного романа Максима Горького станет 6 ноября финальным аккордом XIV Международного театрального фестиваля "Александринский".

"Руководство театра пошло навстречу режиссеру Константину Богомолову, который попросил перенести срок премьеры спектакля "Мать" в связи с его занятостью на других проектах. Достигнута договоренность, что премьера переносится на 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года", - сказали в пресс-службе.