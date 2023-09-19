Новый фильм Михаила Расходникова "Дух Байкала" выйдет в кинотеатрах 19 октября

В нем в том числе снялись Илья Рязанов и Олег Бабуев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Семейный приключенческий фильм "Дух Байкала" от режиссера картин "Недетский дом" и "Дорогой папа" Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября, сообщили ТАСС в кинопрокатной компании Russian World Vision.

"19 октября кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах приключенческий фильм для всей семьи "Дух Байкала". Это масштабная духоподъемная картина режиссера Михаила Расходникова, наполненная удивительной красоты кадрами с самого большого озера мира, о захватывающем испытании природы, обретении семьи и силе любви", - говорится в сообщении.

В фильме снялись исполнители Мосэ Куртанидзе ("Решала", "Чекаго"), Илья Рязанов ("Временные трудности", "Недетский дом") и народный артист Бурятии, заслуженный артист РФ Олег Бабуев. Для Бабуева, который является актером театра, "Дух Байкала" стал первой работой в кино. За нее артист получил приз "Лучшая мужская роль" на международном кинофестивале "Хрустальный нерпенок", где "Дух Байкала" также завоевал Гран-при.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения мальчика с отцом натянутые. Чтобы помочь ребенку развеяться, дедушка решает свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу. Их машина глохнет, и, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

Одним из авторов сценария фильма стал исполнитель главной роли Мосэ Куртанидзе. В основе сюжета лежит реальная история, случившаяся с ним в детстве, когда он отправился на рыбалку на Байкал со своим дедушкой, и у них сломалась машина. Оставшись одни на мысе Крестовый, они несколько часов пробирались пешком через бурю.

"Как у кинематографиста, у меня был вопрос: можно ли в России снять зрелищное кино, сравнимое с голливудским "Выжившим"? Мне кажется, мы к этому приблизились. Только вместо огромного производственного бюджета и большого количества сцен, созданных с помощью компьютерной графики, у нас было самое величественное озеро планеты и помощь его жителей, которые внесли огромный вклад в создание картины, - цитирует Russian World Vision режиссера фильма Михаила Расходникова. - Мы с большим энтузиазмом и по-настоящему с душой работали над этой картиной. Фильм наполнен красивейшими кадрами зимнего Байкала, который впечатлил всю нашу съемочную группу. И мы очень надеемся, что для зрителей просмотр нашего фильма станет одним из поводов запланировать поездку в это потрясающее место".