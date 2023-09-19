Умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова

Она сыграла, в частности, в фильмах "Вам и не снилось...", "Салон красоты", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Советская актриса театра и кино, выпускница ГИТИСа Любовь Майкова ушла из жизни, сообщается на сайте театрального вуза.

"Ушла из жизни выпускница ГИТИСа Любовь Майкова. Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября", - говорится в сообщении.

В ГИТИСе отметили, что Майкова окончила вуз в 1980 году, в 1986-1989 годах работала в театре "Малая драматическая труппа", была его основателем. Воплотила на сцене образы Герды в "Снежной королеве" по сказке Ханса Кристиана Андерсена, Маргариты в "Ричарде III" по пьесе Уильяма Шекспира, Алины в "Дельце" по пьесе Алексея Толстого, Сони в "Незнакомке" по сценарию Юрия Клепикова, Лисы в "Великом лягушонке" по пьесе Льва Устинова.

В 1980 году актриса дебютировала в кино в фильме "Вам и не снилось...". Также снималась в картинах "Салон красоты", "Где находится нофелет?", "Забытая мелодия для флейты".

В ГИТИСе выразили соболезнования родным и близким артистки.