В театральном фестивале "Маршак" в Воронеже примут участие более 10 театров

Его проведут с 26 октября по 6 ноября

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Детский театральный фестиваль "Маршак", который пройдет в Воронеже с 26 октября по 6 ноября, представит 13 спектаклей более 10 театров России. В его программе впервые покажут рок-балладу Российского академического молодежного театра и отмеченный премией "Золотая маска" спектакль Театра кукол Образцова, рассказал на пресс-конференции директор фестиваля Илья Скрипников.

"В основной программе фестиваля будет 36 показов 13 спектаклей. В фестивальной афише представлен и драматический театр, и театр кукол, и театр масок, музыкальные сказки, бэби-театр, и даже тот жанр, которого у нас на фестивале еще никогда не было, - рок-баллада. Всего у нас примут участие 12 театров, среди которых такие известные как Театр [кукол] Образцова, Российский академический [молодежный] театр, Пермский [академический] театр, Театр кукол Республики Карелия, "Открытое пространство", "Karlsson Haus", "Театральный проект 27", Театральная площадка MO и другие", - рассказал он.

Скрипников уточнил, что фестиваль "Маршак" пройдет в Воронеже с 26 октября по 6 ноября, в период осенних школьных каникул. Он рассказал, что откроется фестиваль премьерой воронежского Театра юного зрителя - спектаклем "Маленький Мук" режиссера Виктории Печерниковой.

Директор фестиваля добавил, что 30 октября на большой сцене Камерного театра в Воронеже будет дважды показан спектакль "Тони Глиммердал", который поставил режиссер Иван Пачин в "Театральном проекте 27" из Санкт-Петербурга, 31 октября на площадке в Концертном зале дважды представят рок-балладу "Остров сокровищ" режиссера Александра Коручекова Российского академического молодежного театра, 1 ноября "Karlsson Haus" трижды покажет спектакль "Зверский детектив" и 2 ноября также трижды - спектакль "Мама Му. Счастливая корова", которые создала режиссер Екатерина Ложкина-Белевич. Скрипников пояснил, что на фестиваль Театр кукол Карелии привезет свой спектакль по пьесе Гоголя "Ревизор" в постановке Игоря Казакова, который номинирован на "Золотую маску" 2023 года в категориях "Лучший спектакль", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа актера". Пермский академический Театр-Театр четыре раза 2 и 3 ноября покажет на фестивале музыкальную сказку "Летучий корабль" режиссера Дамира Салимзянова. Кроме того, 6 ноября в Воронеже можно будет увидеть спектакль "Белая уточка" режиссера Бориса Константинова Театра кукол Образцова, который получил премию "Золотая маска" за лучшую работу режиссера и лучший спектакль в театре кукол.

О фестивале

Детский театральный фестиваль "Маршак" создан в 2015 году и назван в честь уроженца Воронежа - детского писателя Самуила Маршака, автора популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и других, а также переводчика произведений Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов. Фестиваль ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул, состоит из трех разделов: "Театр для детей" со спектаклями профессиональных театральных коллективов, "Театр, в котором играют дети", а также образовательной части.

В 2022 году фестиваль принял более 12 тыс. зрителей, состоялись 42 показа 20 спектаклей, их представили 15 театров из Израиля и России.