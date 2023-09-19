Сахалинский "Чехов-центр" отправится в марте на гастроли в Ярославль

Труппа представит спектакль в Камерном театре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сахалинский международный театральный центр имени А.П. Чехова ("Чехов-центр") приедет на гастроли в Ярославль в марте, сообщила ТАСС во время рабочей поездки в Екатеринбург директор "Чехов-центра" Татьяна Корнеева.

"Мы запланировали в марте в Ярославль в Камерный театр [отправиться с гастролями]. Мы сейчас думаем над названием, есть два варианта - будем смотреть, какой спектакль встанет на эту площадку", - сказала она в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о гастрольных планах.

Также, как отметила Корнеева, центр планирует представить свой флагманский спектакль "Гроза" в театре-фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге 21 ноября.

Сахалинский международный театральный центр имени А.П. Чехова - единственный драматический театр Сахалинской области. Он начал работу более 90 лет назад. Сейчас "Чехов-центр" - уникальный театр Дальнего Востока, который неоднократно был номинирован на премию "Золотая маска".