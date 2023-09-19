В Новосибирске отменили концерт Rammstein после жалоб активистов

Представители сибирской правозащитной группы "Радетель" аргументировали необходимость отмены мероприятия тем, что группа выступила против проведения СВО на Украине

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Запланированный на 21 сентября в новосибирском Доме ученых концерт песен группы Rammstein в симфонических аранжировках отменили после жалоб активистов, сообщили ТАСС в учреждении.

"Программа "Симфония Rammstein" не состоится. Возврат средств за билеты будет производится по месту приобретения", - сказала собеседница агентства, уточнив, что причины отмены руководство не комментирует.

Ранее представители сибирской правозащитной группы "Радетель" направили обращение с просьбой запретить проведение концерта мэру Новосибирска, а также в областную прокуратуру и в Сибирское отделение РАН. Общественники аргументировали необходимость отмены мероприятия тем, что в марте 2022 года группа выступила против проведения специальной военной операции на Украине, и исполнение песен группы является дискредитацией Вооруженных сил РФ.

В марте 2022 года фронтмен группы Тилль Линдеманн отменил свои концерты в Москве и Новосибирске, которые были запланированы на декабрь 2022 года. 16 сентября фигурист, победитель финала Гран-при России Петр Гуменник во время открывавших сезон контрольных прокатов сборной России исполнил прошлогоднюю короткую программу, отказавшись от исполнения новой на музыку немецкой группы Rammstein.

16 сентября фигурист, победитель финала Гран-при России Петр Гуменник во время открывавших сезон контрольных прокатов сборной России исполнил прошлогоднюю короткую программу, отказавшись от исполнения новой на музыку немецкой группы Rammstein. На следующий день тренер фигуриста Вероника Дайнеко опубликовала в социальной сети сообщение, из которого стало известно, что на программу поступила жалоба в Минспорт и общероссийские федерации по зимним видам спорта от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы. Тренер, передавая содержание жалобы, написала, что "Rammstein - это непатриотично".

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство не вмешивалось в этот вопрос. Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подчеркнул, что организация не запрещала Гуменнику исполнять новую программу. Вместе с тем Дайнеко отметила, что федерация рекомендовала не выступать под музыку немецкой группы. Будущее программы остается неизвестным.