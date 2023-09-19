МХТ им. Чехова 10 октября представит премьеру "Маскарад с закрытыми глазами"

Спектакль покажут 10 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первой премьерой сезона на Основной сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова станет постановка "Маскарад с закрытыми глазами". Спектакль покажут 10 октября, сообщила пресс-служба театра.

"Мы сочинили оригинальную пьесу, рефлексирующую на темы лермонтовского "Маскарада". В ней сохранен достаточно большой корпус текстов Лермонтова. Но использованы тексты и мотивы других, созвучных по проблематике литературных произведений. Например, "Новелла о снах" Шницлера стала второй опорой в изучении темных, потаенных сторон человеческой души", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Петра Шерешевского.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Михаила Лермонтова "Маскарад" и повести Артура Шницлера "Новелла о снах". Как пояснил режиссер, создатели постановки пытаются рассмотреть драму Лермонтова "через сегодняшнюю оптику". В театре отметили, что "Маскарад" не увидел сцены и не был издан при жизни Лермонтова, автор несколько раз переписывал драму, но в ней оставался пессимистический взгляд на природу человека.

В роли Арбенина на сцену выйдет Игорь Верник, в образе Нины предстанет Маруся Фомина. В спектакле также заняты Юлия Витрук, Илья Козырев, Артем Волобуев, Сергей Беляев, Евгений Перевалов и другие артисты.

Шерешевский задается вопросом, насколько современный культурный человек защищен всем опытом человечества от дикости и от преступления. По его словам, Арбенин в спектакле - филолог, лермонтовед. "Он как будто бы предупрежден. И может на лекции бодро изложить заблуждения того, лермонтовского, Арбенина. Но насколько наши знания, усвоенные уроки культуры предохраняют нас от дикости, страстей? Достаточно маленького толчка, чтобы современный человек завис на краю пропасти", - считает постановщик.

Премьерные показы пройдут 10, 11 и 28 октября.