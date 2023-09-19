Исторический парк Си Тхеп внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Это седьмой таиландский объект в списке, сообщил заместитель премьер-министра Пхачарават Вонгсуван

БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. Таиландский исторический парк Си Тхеп внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда Пхачарават Вонгсуван, который также является главой национального комитета по охране объектов всемирного наследия.

Комитет ЮНЕСКО принял соответствующее решение на 45-й сессии, проходящей в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии. "Древний город Си Тхеп в провинции Пхетчабун внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал седьмым таиландским объектом в этом списке, что является предметом большой гордости", - сообщил Вонгсуван журналистам по итогам принятого решения.

На территории исторического парка Си Тхеп расположены археологические памятники древнего города-государства, основанного в IV - V веках до н. э. Город был заброшен в XIV веке с расцветом таких древних таиландских столиц, как Аюттайя и Сукхотхай. Си Тхеп, окруженный стеной и рвом, был обнаружен археологами в 1904 году, позднее, в 1935 году, его внесли в список национальных археологических памятников.

С 1991-го в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены исторические города Аюттайя и Сукхотхай, резерваты дикой природы Тхунгъяй и Хуайкхакхэнг , археологический памятник Банчианг и национальные парки Донгпхаяйен-Кхауяй и Кэнгкрачан.