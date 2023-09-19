В Самаре поставят оперу "Мастер и Маргарита"

Режиссером постановки будет народный артист РФ Юрий Александров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Первую в России постановку оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" осуществит в Самаре петербургский режиссер, народный артист РФ Юрий Александров, сообщила пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера", которой руководит этот мастер.

"Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича готовит под руководством Юрия Александрова самую амбициозную премьеру в своей новейшей истории. Эта работа приурочена к 90-летию со дня рождения композитора", - рассказали в пресс-службе. Здесь привели слова режиссера об особенностях постановки: "Переходы и состояния - главный принцип этого спектакля. Тут есть и видеоряд, который все время сочетается с происходящим, и звуковые эффекты. Здесь очень сложный коктейль звуков, смыслов, состояний, перемещений". Премьерные показы оперы намечены на 6, 7, 8 октября.

Дирижером-постановщиком спектакля станет художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Опера "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского по мотивам романа Михаила Булгакова была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее она несколько раз исполнялась за рубежом. Только в 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре был исполнен первый акт из оперы в концертном варианте.

Композитора Слонимского связывает с самарским театром мировая премьера его оперы "Видения Иоанна Грозного", поставленной здесь Робертом Стуруа в 1998 года. За дирижерским пультом тогда стоял Мстислав Ростропович.