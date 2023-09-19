В список ЮНЕСКО внесли музей на месте центра пыток в годы диктатуры в Аргентине

По словам президента Альберто Фернандеса, ESMA была примером "самого страшного государственного терроризма"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Музей на месте бывшей Школы механиков ВМС Аргентины (ESMA), которая в годы военной диктатуры использовалась в качестве места проведения пыток, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента южноамериканской республики.

"Сегодня, когда мы отмечаем 40-летие демократии, я не могу передать вам, насколько меня успокаивает то, что ESMA стала местом памяти, внесенным в список ЮНЕСКО, что не позволит никому в Аргентине отрицать и забыть ужас, который там царил", - сказал аргентинский президент Альберто Фернандес в видеообращении к комитету всемирного наследия ЮНЕСКО, который принял решение о внесении музея в список на 45-й сессии, проходящей в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии.

По словам главы государства, ESMA была примером "самого страшного государственного терроризма". "В Аргентине в те годы преследовали всех, кто выступал против военной диктатуры. Некоторых преследовали, некоторых задерживали. Почти всех пытали. Кто-то был изгнан, многих убили, многие пропали с лица Земли", - отметил Фернандес.

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом-лейтенантом Хорхе Рафаэлем Виделой. Тогда был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По данным правозащитных организаций, в период военной диктатуры, продолжавшейся до 1983 года, в стране бесследно исчезли 30 тыс. человек.