Умер актер Алексей Янин

Ему было 40 лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) со ссылкой на родственников артиста

В сообщении на сайте театра говорится, что со 2 сентября актер находился в реанимации, но 19 сентября его "сердце не выдержало". Последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта.

В театре выразили соболезнования родным и близким актера и пообещали, что о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.