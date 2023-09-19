19 сентября, 19:00

Умер актер Алексей Янин

Пресс-служба Российского академического Молодежного театра
Алексей Янин
© Пресс-служба Российского академического Молодежного театра

Ему было 40 лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) со ссылкой на родственников артиста

В сообщении на сайте театра говорится, что со 2 сентября актер находился в реанимации, но 19 сентября его "сердце не выдержало". Последние восемь лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта.

В театре выразили соболезнования родным и близким актера и пообещали, что о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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