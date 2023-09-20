Самарканд в 2024 году примет театральный фестиваль стран СНГ

В культурном мероприятии примут участие в том числе артисты из России, Казахстана и Киргизии, сообщил замглавы администрации региона по вопросам туризма, культурного наследия и спорта Рустам Кобилов

САМАРКАНД, 20 сентября. /ТАСС/. Самарканд в марте 2024 года примет театральный фестиваль стран Содружества Независимых государств (СНГ), его участниками станут артисты, представляющие девять театров. Об этом сообщил на встрече с представителями российских СМИ заместитель хокима (главы администрации) региона по вопросам туризма, культурного наследия и спорта Рустам Кобилов.

"В следующем году у нас будут культурные мероприятия СНГ. В частности, первый театральный фестиваль в Самарканде, этого до сих пор не было. <…> Девять театров из стран - членов СНГ будут в Самарканде в марте 2024 года", - сказал он.

Кобилов добавил, что в этом культурном мероприятии примут участие в том числе артисты из РФ, Казахстана и Киргизии. Откроет фестиваль спектакль "Минувшие дни" Самаркандского Русского театра драмы имени А. П. Чехова.

"Самарканд объявлен на 2024 год культурной столицей СНГ. 21 мероприятие запланировано провести", - отметил заместитель губернатора Самаркандской области. Помимо прочего, будет проведен фестиваль библиотек стран СНГ, рассказал Кобилов.

В следующем году Самарканд станет культурной столицей СНГ, а Ташкент получит статус молодежной столицы Содружества.