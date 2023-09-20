В Италии наградили руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана

Режиссеру вручили специальный знак "Солнце Неаполя"

РИМ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский режиссер, основатель и художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман получил специальный знак "Солнце Неаполя". Награждение состоялось во вторник в рамках проходящего в южном итальянском городе фестиваля российского искусства "Россия - Неаполь. Вулкан искусств".

В приветственной речи посол РФ в Италии Алексей Парамонов напомнил, что режиссер поставил более 100 спектаклей в России и за рубежом, в том числе в Италии. "В его постановках участвовали исполнители не только из России, но и из Италии и других зарубежных стран. Это знак признания от жителей Неаполя за тот вклад, который "Геликон-Опера" вносит в культурное сотрудничество и продвижение в мире оперного искусства", - сказал дипломат. Сам маэстро не смог лично приехать за наградой, поскольку приболел, но принял участие в торжественной церемонии по видеосвязи.

Посол также отметил особые связи Неаполя с Россией и ее творцами, которых всегда привлекал этот город. "Культурные связи между Неаполем и Россией остаются обширными и по сей день. Русская культура продолжает притягивать неаполитанцев вопреки обстоятельствам. В новых непростых реалиях отношений между Россией и странами коллективного Запада, в число которых входит и Италия, жители Неаполя стали одними из первых, кто во всеуслышание выступил против отмены русской культуры", - отметил Парамонов.

Фестиваль "Россия - Неаполь. Вулкан искусств" проходит там во второй раз. Первый был проведен Центром кинофестивалей и международных программ в 2021 году. Специальный знак фестиваля "Солнце Неаполя" был вручен тогда народному артисту России, генеральному директору киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссеру Карену Шахназарову. В 2023 году он снова гость смотра, в программе показы его фильмов - последнего "Хитровка. Знак четырех" и картины "Мы из джаза", которая отмечает в этом году 40-летие с момента создания. Кроме того, перед итальянской публикой выступят солисты "Геликон-оперы" вместе с итальянскими исполнителями, а также ансамбль хакасского танца "Кӱн Сузы" (Республика Хакасия).

"Культурная миссия в Италии"

Фестиваль в Неаполе - один из этапов обширного проекта Центра кинофестивалей и международных программ "Культурная миссия в Италии", который осуществляется на протяжении почти 20 лет. В этом году все его музыкальные мероприятия, которые стартовали в сентябре в Милане, посвящены 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.

В октябре планируется провести фестиваль "Маяк искусств" в Сан-Ремо и Генуе. В нем примут участие солисты ведущих театров России, инструментальный дуэт из Тулы, пройдет выставка "Пути авангарда: Восток-Запад" из собрания Фонда поддержки искусств и музейной деятельности "Русские меценаты" и фонда "Наследие" Императорского фарфорового завода.

В декабре пройдет "Зимний сад искусств", по традиции приуроченный ко дню Святителя Николая (Зимнего), в Бари, городе на юге Италии, где хранятся мощи святого. В программе этого фестиваля - выступления православного хора из Дмитрова в базилике Святителя Николая и Свято-Николаевском Баргадском подворье Московского Патриархата, выставка "Возвращенные святыни" исторических богослужебных облачений и предметов из фонда Храма Христа Спасителя.