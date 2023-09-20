Путин накануне дня рождения Мариинского театра соберет его попечительский совет

Театр отпразднует 240-летие 5 октября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с членами попечительского совета Мариинского театра. Как сообщила пресс-служба Кремля, эта беседа приурочена к масштабной праздничной дате - 240-летию театра, которое будет отмечаться 5 октября.

В предыдущий раз глава государства встречался с членами попечительского совета Мариинского театра в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Тогда Путин отмечал, что обширная гастрольная, концертная, просветительская деятельность Мариинки, поддерживающей неизменно высокий художественный и организационный уровень, известна не только в стране, но и во всем мире. Президент называл труппу театра элитным коллективом, благодарил за выступления в самых отдаленных уголках страны, обращал внимание на грантовую поддержку театральной и музыкальной деятельности, которую ведет Мариинский театр, особая миссия которого - открывать и растить звезд.

День рождения театра

5 октября - особая дата в жизни Мариинского. Именно в этот день в 1783 году был торжественно открыт Большой (Каменный) театр на Карусельной площади, с которого отсчитывает свою историю Мариинский. Новый театр, построенный по проекту Антонио Ринальди, впечатлял горожан и туристов размахом и величественностью архитектуры, а технические возможности сцены, казалось, опережали время - было использовано самое современное оборудование.

Со временем некоторые спектакли русской оперной труппы были перенесены на сцену так называемого театра-цирка, который располагался напротив. А выступления балетной труппы и итальянской оперы продолжались на сцене Большого (Каменного) театра. Большой (Каменный) неоднократно страдал от огня и перестраивался, пламя уничтожило и театр-цирк. В 1860 году на его месте был открыт Мариинский - здание, которое известно ныне как историческая сцена Мариинского театра.

Сегодня Мариинский - это целый комплекс уникальных зданий в Петербурге и два развивающихся филиала во Владивостоке и Владикавказе. Мариинский-2, отмечающий в 2022 году свое 10-летие, является самым молодым и самым впечатляющим зданием из комплекса залов Мариинки. Именно в нем и пройдет празднование 240-летнего юбилея. Грандиозный гала-концерт намечен на 5 октября, в праздничном вечере примут участие звезды оперы, балета и симфонический оркестр Мариинского театра, за дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев, который с 1996 года служит художественным руководителем - директором театра.

В мае 2023 года народный артист России отметил 70-летний юбилей. Поздравляя Гергиева, Путин говорил, что маэстро, встав у руля театра, вдохнул в него новую жизнь, открыл новый творческий этап в его давней и богатой истории и проявил себя как поистине выдающийся организатор.

Новый сезон

В сентябре Мариинский театр открыл 241-й сезон оперой Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Иолантой" Петра Чайковского. 23 сентября на Новой сцене пройдет первая премьера сезона - "Демон" Антона Рубинштейна. Специальным гостем в сентябре станет китайский дирижер Хаожань Ли, обладатель III премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Под его управлением прозвучат оперы "Травиата" Джузеппе Верди и "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса. В новом сезоне Гергиев продолжит знакомить петербургскую публику с лауреатами XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Четыре концерта пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра.

Итогом 240-го сезона стали 13 оперных и балетных премьер в Петербурге, 6 новых постановок во Владивостоке и 2 во Владикавказе. В 3 городах прошло более 500 концертов, 900 показов опер и 400 балетных представлений. Эти события собрали аудиторию численностью более 1,5 млн зрителей. Минувший сезон отмечен также участием 68 приглашенных коллективов и 47 приглашенных дирижеров на всех сценах Мариинского театра.

Из-за "отмены" русской культуры театр не гастролирует в недружественных странах, но при этом активно представляет свои программы и фестивали по России, одновременно расширяя их географию. Как ранее подчеркивал Гергиев, русская музыка не сталкивается с трудностями, с ними сталкиваются те, кто думает, что способен ее остановить. Маэстро считает, что Мусоргский, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, Римский-Корсаков не просто популярны, их не только любят, а они служат высшим приоритетом для сотен миллионов людей со всего мира. В марте 8 000 билетов на концерты Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра в Пекине были проданы за 20 минут.