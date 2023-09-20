Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Долгие проводы"

Показы пройдут 20 и 21 сентября на Сцене на Факельном

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Долгие проводы" по мотивам сценария Натальи Рязанцевой к одноименному фильму Киры Муратовой состоится в Театре на Таганке, сообщила пресс-служба театра.

"Я пересматривал фильм, потом перечитал сценарий Рязанцевой и понял, что в Театре на Таганке есть актеры, которые могут сыграть эти роли. <…> Это очень важная для меня тема - тема детства, потери детства", - сказал ТАСС режиссер спектакля Александр Карпушин.

Спектакль стал итогом работы, начатой в рамках режиссерской лаборатории проекта "Ликбез". В постановке играют Елена Оболенская и Сергей Кирпиченок. Они исполняют соответственно роли матери и сына. Как отметил режиссер, самую большую боль люди причиняют своим близким. "Потом хотим все это вернуть, а вернуть уже ничего невозможно, потому что жизнь мчится вперед", - добавил постановщик.

Сергей Кирпиченок рассказал, что спектакль повествует о болезненном разрушении связи матери и сына. "Помню, что в институте вынес для себя важный урок, что на сцене слезы - это моветон. В этом спектакле понимаю, что учился плохо и сдержаться почти не могу. Особенно когда сюжет повторяет твои детские травмы: разведенные родители, взволнованная мама, непонимание, ссоры, избегание разговоров и всяких нежностей. И при этом страшная и нерушимая связь навсегда. Наверное, спектакль про это - о болезненном разрушении этих связей", - сказал актер ТАСС.

Премьерные показы пройдут 20 и 21 сентября на Сцене на Факельном.