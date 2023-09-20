19 сентября, 21:25

Капелла Санкт-Петербурга откроет новый сезон русской классикой

Хор и симфонический оркестр исполнят ораторию Сергея Прокофьева "Иван Грозный" и Второй концерт до минор Сергея Рахманинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга откроют новый сезон ораторией Сергея Прокофьева "Иван Грозный" и Вторым концертом до минор Сергея Рахманинова с солистом Ильей Чирсковым. Вечер пройдет под управлением народного артиста России Александра Чернушенко.

"Открытию сезона предшествовали гастроли коллективов Капеллы в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Париже и Брюсселе, где в российских культурных центрах музыканты участвовали в открытии экспозиции "История Санкт-Петербурга через призму старейшего музыкального учреждения культуры", - рассказали в пресс-службе Капеллы.

Под управлением художественного руководителя Капеллы народного артиста СССР Владислава Чернушенко хор и симфонический оркестр 23 сентября исполнят сценическую кантату "Кармина Бурана" Карла Орфа. По традиции маэстро выступит в нынешнем сезоне художественным руководителем ежегодного фестиваля "Невские хоровые ассамблеи" при участии хоров из разных городов России.

Подготовлена разнообразная абонементная программа. Среди ярких абонементов сезона - "Музыка театра и кино" в исполнении симфонического оркестра Капеллы при участии актеров драматических театров Санкт-Петербурга. 

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