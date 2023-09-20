МАМТ открывает сезон премьерой оперы "Царская невеста"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" в постановке Дмитрия Белянушкина откроет 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Эта опера совершенна своей драматургией, она очень насыщена событиями, там практически нет такого, как бывает в барочной музыке - огромная ария - состояние героя. В опере "Царская невеста" такого нет, Римский-Корсаков ни на секунду не отпускает зрителя от действия, от событий. Он насытил партитуру, героев, их психологию очень богатыми красками", - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика Дмитрия Белянушкина.

В спектакле заняты в разных составах Антон Зараев, Лариса Андреева, Елизавета Пахомова, Владимир Дмитрук, Дмитрий Зуев, Екатерина Лукаш, Дарья Терехова, Дмитрий Никаноров, Наталья Зимина, Мария Макеева, Михаил Басенко. Оперная постановка создана под музыкальным руководством дирижера Арифа Дадашева. Сценографическое решение спектакля придумал и разработал Александр Арефьев, художником по костюмам выступила Светлана Тегин.

"Римский-Корсаков написал бесподобные ансамбли в этой опере, причем, не просто ансамбли, а как пишет композитор в "Летописи моей музыкальной жизни": "эти ансамбли законченные". То есть, они по форме сложившиеся. И, конечно, благодаря этому, каждая партия вокальная в этой опере обретает особую ценность. Эта опера, не побоюсь этого слова, хрестоматийная. Поэтому, очень здорово, что в опере занята большая часть труппы", - считает Дадашев.

Тегин рассказала, что, создавая костюмы, хотела подчеркнуть красоту ансамблей в опере. "Очень хотелось, чтобы получилось цельное произведение по форме, чтобы все персонажи были отдельные и уникальные, но были объединены общим стилистическим решением. Хотелось подчеркнуть красоту ансамблей, которые есть в опере. Поэтому я строила эти ансамбли и в костюмах, чтобы они контрастировали или, наоборот, поддерживали друг друга по цвету и по фактурам, - пояснила она. - Хотелось, чтобы костюмы выглядели сказочно, таинственно, чтобы это все мерцало в темноте, как луч в темном царстве". Премьерные показы пройдут 20, 21 и 22 сентября.