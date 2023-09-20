Режиссер "Айты" не согласился с заявлением РКН о "деструктивной информации" в картине

Степан Бурнашев заявил, что направил письмо в Роскомнадзор и ожидает официального ответа

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Режиссер фильма "Айта" Степан Бурнашев выразил непонимание из-за слов представителя Роскомнадзора о "деструктивной информации" в картине. Фильм, по мнению режиссера, рассказывает о том, что деление людей на "своих" и "чужих" может привести к трагедии, рассказал он ТАСС.

"Не могу понять, где в фильме углядели неединство народов. По сюжету, если взять глобально, нет отрицательных героев. Есть поступки и проблемы, которые воздействуют на развитие сюжета. История как раз о том, что деление людей на "своих" и "чужих" может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов", - сообщил Бурнашев. Он отметил, что фильм "про любовь и человечность".

"Мы написали письмо в РКН и ждем официальный ответ", - добавил режиссер. Он уточнил, что о письме с запретом узнал от онлайн-платформ. "Прокат шел именно онлайн. В кинотеатрах проката нет, он был весной", - сказал Бурнашев.

Газета "Ведомости" сообщила 19 сентября, что с российских видеосервисов убрали фильм "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме "Айта" "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

В Роскомнадзоре ТАСС заявили, что "в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности". "Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо", - отметили в ведомстве. Служба направила владельцам сервисов "требования о необходимости устранить выявленные нарушения".

О фильме

Детективный триллер "Айта" является самым кассовым якутским фильмом, который собрал в прокате более 25 млн рублей. По сюжету девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека - Афоня. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

Премьера "Айты" состоялась в декабре 2022 года, картина вошла в конкурсную программу кинофестиваля "Зимний". Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля.