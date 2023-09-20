Сергей Жуков станет героем нового сезона мультсериала "Простоквашино"

В "Союзмультфильме" рассказали, что сын певца Энджел Жуков озвучит Дядю Федора

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Музыкант Сергей Жуков появится в одной из серий нового, пятого, сезона анимационного сериала "Простоквашино", премьера которого состоится 25 сентября. Сын певца Энджел Жуков озвучит Дядю Федора, сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале "Мультиландия" 25 сентября состоится премьера пятого сезона "Простоквашино", в котором зрители впервые услышат "Гимн Простоквашино" и даже увидят его автора - популярного певца и композитора Сергея Жукова, который появится в сериале в качестве камео", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятом сезоне у главного героя мультсериала Дяди Федора появится новый голос. Теперь персонажа озвучивает сын музыканта Энджел Жуков.

"Благодаря сотрудничеству с "Союзмультфильмом" у меня появилась возможность вернуться в детство и подарить это прекрасное ощущение всем поклонникам "Простоквашино". До сих пор не верится, что могу сам себя увидеть в своем любимом мультфильме, и что голосом моего сына говорит теперь один из популярных мультгероев. И, конечно, особенно волнительно, что написанная мной песня объединила такие разные поколения и стала настоящим гимном легендарного "Простоквашино", - привели в "Союзмультфильме" слова Жукова.

25 сентября зрители Okko и "Мультиландии" увидят премьерные четыре эпизода нового сезона "Простоквашино". В конце сентября новые серии появятся в эфире телеканала СТС.

"Мультсериал "Простоквашино" - это очень живой, открытый и в буквальном смысле искрометный проект, который постоянно преподносит сюрпризы. Его герои идут в ногу со временем, развиваются и узнают новое вместе со своими зрителями, а творческая группа сериала смело экспериментирует с жанрами, сюжетами и темами, впуская в легендарную деревню новых жителей и замечательных гостей. Ну а появление "Гимна Простоквашино" - это настоящий подарок в год пятилетия мультсериала и 45-летия классической трилогии", - сказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, слова которой привели в сообщении.

О мультсериале

Мультсериал "Простоквашино", премьера которого состоялась в 2018 году, вдохновлен советским циклом по произведениям писателя Эдуарда Успенского и выполнен в сложном жанре анимационного ситкома. Проект входит в топ-20 самых узнаваемых мультсериалов среди детей от 4 до 15 лет и в топ-5 по просмотрам среди мультсериалов в онлайн-кинотеатре Okko.