В шорт-лист кинофестиваля "Свидание с Россией" вошли 43 фильма

В списке впервые оказались игровые картины

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Шорт-лист III Международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства" объявлен в Архангельске, в него вошли 43 ленты, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля. Впервые на кинофоруме пройдет конкурс среди игровых фильмов.

"В список фильмов конкурсных номинаций вошли 43 картины. Если в предыдущие годы на фестивале показывали только документальные работы, то в этом году у нас будут номинации "Игровые полнометражные фильмы" и "Игровые короткометражные фильмы "Молодое кино России", - сказали в оргкомитете.

Документальные фильмы представлены в трех номинациях. Номинация "Наша общая история" - об историческом прошлом. Здесь в конкурсе картина о пионерской организации "Будьте готовы!", история противостояния русских женщин фашизму (фильм "Война. Женский род"), размышление о выборе, который стоит перед соотечественниками в ДНР и ЛНР (фильм "Мы остаемся"), исследование истории и сегодняшнего дня жителей Севера и Дальнего Востока (фильмы "Неизвестный Пржевальский" и "Эскимосы. Шум моря").

Номинация "В труде рождаются герои" показывает представителей разных профессий, которые стремятся сделать жизнь лучше. Например, это московский балетмейстер Анатолий Емельянов, создающий балетную школу во владимирской деревне (фильм "Русский дух"), это художник Владимир Зубаиров из Никеля, который второй год занимается восстановлением памятника героям-подводникам Северного флота в пограничном поселке за Полярным кругом (фильм "На границе"). Пройдет российская премьера фильма ТВ БРИКС "Серебро Магадана".

Номинация "Час мужества" посвящена подвигам представителей многонациональной России. Зрители увидят фильмы из программы кинофестиваля "RТ. Док: Время героев": "Военкоры", "Пацаны батальона "Восток", "Я ушла на войну", узнают об антифашистском движении и Германии в фильме "Противостояние "Белой розы", поразмышляют о войне и мире вместе с авторами картины "Последний свидетель". Александра Франк представит зрителям фильм "Где проходит граница?", действие которого начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается в Донбассе. Вне конкурса пройдет премьерный показ фильма Александра Ильина "Победившее детство" о поколении, потерявшем детство под обстрелами и руинами городов Донбасса.

Об игровых картинах

В номинации короткого метра "Молодое кино России" представлены работы молодых режиссеров из разных регионов России. В дебютной работе Сергея Сомова "Хранители Урала" зрители увидят старца и краеведа, следующего к своей цели через уральские земли.

Программу игровых полнометражных фильмов откроет дебютная работа режиссера Наталии Гугуевой "Туман", отмеченная критиками как один из лучших российских психологических триллеров последнего времени. Зрители увидят остро социальную драму Натальи Назаровой о судьбе нашей соотечественницы и ее сына в Скандинавии в картине "Плакать нельзя". Фильм "Золотая бронза" расскажет о судьбе детей, переживших трагедию в Беслане. В конкурсе будут участвовать семейная комедия о потомственных военных моряках "Нахимовцы", мелодрама "Синдром отложенного счастья" с Ириной Пеговой в главной роли, фильм о жизни в российской глубинке "Огород", роуд-муви "Далекие-близкие".

Кинофестиваль пройдет в Архангельской области с 30 октября по 3 ноября 2023 года. Проведение кинофорума поддержано Президентским фондом культурных инициатив, Федеральным агентством по делам национальностей, а также туристической компанией Fun&Sun. Организаторы мероприятия: правительство Архангельской области, Совет национальностей Архангельской области, Некоммерческое партнерство содействия развитию кино и туризма "КиТ".