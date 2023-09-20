Картину "Свобода на баррикадах" вывезли из Лувра на реставрацию

Работы продлятся до весны 2024 года

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Картину французского художника Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" (1830 год), известную также под названием "Свобода на баррикадах", вывезли из выставочного зала парижского Лувра. Как передает агентство AFP, ее отправят на реставрацию, которая продлится до весны 2024 года.

Эта работа, вдохновленная событиями Второй французской революции 27-29 июля 1830 года, изображает женщину в платье, которая держит в руках триколор Франции на фоне дымящегося Парижа и толпы вооруженных людей за ее спиной. В ходе тех событий был свергнут король Карл X и на трон взошел король Луи-Филипп I. Картина написана маслом на холсте 3,25 на 2,60, она традиционно выставлялась в одном из больших красных залов Лувра.

Реставрация "Свободы, ведущей народ", которая была "заранее тщательно подготовлена с помощью рентгеновских лучей и анализа" полотна, является "частью масштабной реставрационной кампании, начатой в 2019 году для больших картин XIX века", заявил агентству глава департамента живописи Лувра Себастьен Аллар. По его словам, реставраторы намерены удалить при помощи растворителя пожелтевшую краску, которая "изменила сине-бело-красную цветовую гамму "Свободы". На время отсутствия полотна его заменят в Лувре картиной Ари Шеффера "Сулиотские женщины" (1827 год).