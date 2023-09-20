Умер создатель образов "Дяди Степы" и "Старика Хоттабыча" Герман Мазурин

Ему был 91 год

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Художник и иллюстратор изданий детской литературы Герман Мазурин, создатель образа персонажа "Дядя Степа" для книги Сергея Михалкова и "Старика Хоттабыча" Лазаря Лагина, умер 19 сентября в возрасте 91 года.

О смерти заслуженного художника РСФСР, почетного члена Российской академии художеств, профессора, сообщается на сайте Российской академии художеств.

Произведения Мазурина хранятся в музеях как в России, так и за рубежом. Иллюстрации его авторства из книги "Том Сойер и Гекльберри Финн" находятся в музее Марка Твена в США, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.