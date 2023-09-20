Театр имени Айни и "Санктъ-Петербургъ опера" заключили меморандум о сотрудничестве

Документ подписали директоры театров Евгений Малыгин и Камолиддин Сайфиддинзода

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Таджикистанский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни и российский музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ опера" заключили меморандум о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Русском доме в Душанбе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Документ подписали директоры петербургского театра Евгений Малыгин и таджикистанского Камолиддин Сайфиддинзода. "Это реальное сближение, это демонстрация прекрасного репертуарного искусства "Санктъ-Петербургъ опера", российского искусства в Республике Таджикистан и, конечно же, нашего таджикского классического искусства в Российской Федерации на сцене прекрасного театра", - сказал Сайфиддинзода после подписания.

Как сообщил художественный руководитель и основатель петербургского театра народный артист России Юрий Александров, он готов поделиться опытом с театром в Душанбе. "Я увидел, как динамично развивается культура в стране, мне это очень нравится, потому что я многим регионам за свою жизнь помогал, организовывал театры. Последний мой проект - это театр в Астане. Я с удовольствием помогу встать на ноги и стать полнокровным членом культурной карты мира этому театру, он достоин этого и внешне - у него изумительное здание, и по-человечески - я послушал певцов, очень хорошие ребята, с которыми надо работать. Это сейчас самое главное - дружба и сотрудничество, я думаю, что эта бумага не будет формальной", - сказал он.

Руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов в свою очередь отметил, что сотрудники театра имени Айни давно стали друзьями и партнерами организации, которые помогали в проведении мероприятий в Душанбе для соотечественников. Также он высказал благодарность руководителям театров за выбор площадки для подписания меморандума.

Кроме того, в Русском доме также состоялся концерт для его сотрудников и журналистов, на котором солисты "Санктъ-Петербургъ оперы" под аккомпанемент концертмейстера театра имени Айни исполнили произведения Сергея Рахманинова на стихи Александра Пушкина.

О театрах

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ опера", созданный в 1987 году, известен ныне в России и за рубежом. Его основатель - народный артист России Юрий Александров - ставил спектакли на сценах театров Метрополитен-опера, Ла Скала, Арена ди Верона, в Мариинском и Большом театрах.

Государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни основан в Душанбе в 1940 году и является ведущим музыкальным театром Таджикистана.