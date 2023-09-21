Верить в искусство: скульптор Даши Намдаков о возвращении в Россию и Венецианской биеннале

​​​Даши Намдаков известен во всем мире как российский скульптор, он является членом союза художников России и членом-корреспондентом Российской академии художеств. Вся его профессиональная деятельность насчитывает около 20 лет, а его работы можно увидеть в Государственном историческом музее, Эрмитаже, Музее Лондона и многих других. Произведения Даши хранятся и в частных коллекциях первых лиц государств. В 2012 году в центральном округе Лондона установили созданную Даши статую Чингисхана. После этого выставки художника продолжались и на Западе, и на Востоке. В 2018 году Намдаков вернулся в Россию после продолжительного периода творческой деятельности за границей.

В основе творчества скульптора лежат восточные этнические сюжеты и современные символы. Сам художник родился в Забайкалье, имеет бурятские корни, исповедует буддизм. В его работах — преимущественно это скульптуры из дерева и бронзы — отражается генетическая память. Новая выставка Намдакова "Трансформация" открылась на алтайском курорте "Манжерок" 15 сентября. В экспозиции представлено 13 работ разных периодов творчества художника. Если ранее его работы были объемными объектами из дерева и бронзы, то теперь он стремится к простоте. На этой выставке Намдаков впервые представил скульптуру "Дракон", созданную как раз в минималистичной форме: композиция выполнена из дерева, наполнена мифологическими образами и магическими отсылками. Работу должны были показать сначала на Венецианской биеннале, однако поездку пришлось отложить. Выставка продлится до 10 декабря.

Трансформация

Перед входом в здание установлена грандиозная скульптура, которая всерьез может конкурировать с "Драконом" из-за своей монументальности и образности, — эта работа носит название "Афродита" и представляет собой зооморфную богиню любви, которую можно найти в разных культурах. Самая ранняя из всех представленных на выставке работ "Богатая невеста" создана в 1998 году — это всадница с монголоидными чертами лица, которая едет верхом по степи. До 2009 года Даши оставался верным своим корням и сделал серию работ о жизни кочевников: к ней относится и композиция "Кокон" (1999). Центральным образом стала коленопреклоненная девушка в остром головном уборе в медитативной позе. Также серию представляют композиция в анималистическом жанре "Буха нойон", скульптура "Кочевник", "Конь Модэ" и бронзовое изображение мальчика в традиционном костюме под названием "Чингизид".

1/11 "Афродита" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Богатая невеста" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Кокон" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Буха нойон" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Кочевник" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Конь Модэ" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Чингизид" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Минотавр" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Бесстрашие" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Движение" © Пресс-служба курорта "Манжерок" "Генерал" © Пресс-служба курорта "Манжерок"

Помимо "Афродиты", на выставке представлен еще один античный сюжет — "Минотавр", работа, которую скульптор создал в 2010 году в Италии. На лбу животного отчетливо виден третий глаз как символ духовности, отсылающий нас к буддизму наряду с античной мифологией. Затем следуют две скульптуры из 2018 года — "Бесстрашие" и "Движение". В центре "Бесстрашия" — женское лицо с нежными чертами, окружившее себя острыми грубыми шипами для защиты от опасности. Завершающим образом стал "Генерал" (2022) — еще одна отсылка к древней истории кочевников.

Путь воина

"Тут существует некая ретроспектива в моих работах. Уже можно об этом говорить, потому что уже много лет прошло после моих первых выставок. Совсем новой коллекции здесь нет, мы ее еще нигде не показывали. Но здесь можно проследить, что происходит со мной, как я меняюсь как художник, как подопытное животное. Я считаю, что это здорово, когда художник может меняться. Это трудно", — поделился Даши с ТАСС. "Что происходит на Западе. Например, человек прославился на кроликах. И он начинает их масштабировать в разных сферах, масштабах — от ювелирных до каких-то невероятных размеров. Это бизнес, это понятно, поскольку его знают как изготовителя этих кроликов. но меня всегда удивляло, неужели ему самому как художнику не скучно этим заниматься, этими кроликами. Меня это поражало. Но здесь, видимо, работают механизмы бизнеса. К творчеству это отношения не имеет", — отметил он.

В то же время Намдаков признается, что художники — бедные люди, они зажаты обстоятельствами, с одной стороны, и желанием творить и меняться — с другой. Сам скульптор считает, что лучше меняться, чем стагнировать и работать в одном направлении. В то же время Даши считает себя в полном смысле слова свободным художником. "Я не подпадаю ни под какое клише. И я никогда не стремился. Понятно, что существуют какие-то трафареты, в которые проще попасть, двигаться дальше там, их много. Но мне во всем этом скучно", — признался он.

Художник должен меняться

По свидетельству Даши, форма его скульптур с течением времени существенно упрощается, но содержание от этого не страдает. "Это как японские четверостишия. Там все очень сжато, но там столько мистики. Это "Война и мир" по японскому четверостишию. Очень сложно сделать в нескольких словах такое глубокое содержание, такую объемную вещь. Я тоже стремлюсь к тому, чтобы минимальными средствами можно было бы как можно больше высказываться", — поделился художник.

Даши перестал быть этническим художником в силу того, что много ездит по миру и видит необходимость роста и изменений творчества. "В основе все равно я остаюсь прежним. Я просто нанизываю на это все свои путешествия, весь свой опыт. Но я не хочу меняться", — признался он.

"Я оказался несистемным человеком"

"Изначально я периферийный художник. Я даже не учился в Москве, я учился в Красноярске. У меня всегда сидел комплекс, что все серьезные художники учатся в Москве или Питере, а я учился в Красноярске. Я раньше считал, что это мой минус. Оказалось, это мой огромный плюс. Так я оказался несистемным человеком", — вспоминает Даши.

Быть вне системы для него очень важно. "Благодаря этому меня выбило на Москву после моих первых выставок — сразу была выставка в Третьяковке, потом в Эрмитаже", — рассказывает скульптор.

О признании на Западе

После выставок в Третьяковке и Эрмитаже его позвали на Запад. "Я ездил по миру с выставками. При этом продолжал работать в России, все равно работал из дома. В Европе я оказался, потому что меня начали покупать серьезные коллекционеры. Мне нужно было улучшить качество литья бронзы для своих скульптур. Коллекционеры начали мне делать замечания и просьбы по поводу качества литья. Они говорили, что это прекрасное искусство, но нужно сделать качественно. Я приехал в Италию специально за поиском качества. Потом уже пригласили англичане, серьезные галереи, поработать — это уже другой уровень. Это очень большой уровень", — пояснил Намдаков. Сейчас произведения скульптора можно увидеть в крупнейших коллекциях музеев России и мира.

Разворот на Восток

По признанию художника, на Западе для него не закрывались двери, однако сейчас произошел стихийный разворот на Восток по грядущим выставочным проектам. "По эмоциональным ощущениям я туда не езжу. Сейчас я езжу на Восток. У меня запланированы выставки в Японии, в Китае в нескольких музеях, в Бангкоке. Он произошел как нечто само собой разумеющееся. Мне просто некомфортно было ехать на Запад, хотя меня никто оттуда не прогонял, они готовы работать. Я недавно съездил в Лондон, и они говорят: "Давай будем работать". Но я сейчас не готов. Просто очень много лишних эмоций вокруг всего этого, не хочется тратить силы на это", — поделился Даши.

О Венецианской биеннале

Вместе с тем Даши не смог поучаствовать в Венецианской биеннале: все должно было состояться в 2022 году, но из-за проблем с логистикой и перевозкой скульптур участие отложили. В Венеции он должен был представить свою минималистичную работу "Дракон", которая демонстрирует изменения Намдакова как художника. Вместо Венеции были поездки на Восток — прошла выставка в Гонконге, а сейчас много проектов в Сибири.

Скульптура "Дракон" © Пресс-служба курорта "Манжерок"

"В результате мы туда не поехали. Я был приглашен. Я два года готовился. Сделал деревянную коллекцию. К тому времени я начал заниматься современной пластикой. Я сделал коллекцию из дерева. Уже все было готово, и надо было в феврале это перевозить. Как раз случилось то, что случилось. Я просто не успел перевезти туда коллекцию. Хотя итальянцы ждали. Они отказали официально русскому павильону. Но мне не отказали. У меня была отдельная выставка", — вспоминает Даши.

Он был в персональной программе биеннале, но физически не смог отвезти работы. "Итальянцы все поняли, сказали, что в следующий раз, возможно, мы вернемся к этой истории. Конечно, можно было бы прорваться, перевезти какими-то другими путями — через Восток. Но я сам не захотел. Зачем ломиться в дверь, которая закрыта", — считает скульптор.

О жизни за границей и возвращении

В 2018 году Даши вернулся в Россию — до этого он прожил с семьей пять творчески продуктивных лет в Италии, затем в Великобритании. "Я вернулся еще до ковида. Я вернулся абсолютно осознанно. Для того, чтобы мои дети и внуки не ассимилировались и мы не растворились. Мы небольшой народ, и для нас это важно", — размышляет он.

По мнению Даши, к тому времени в Европе он уже все доказал самому себе. "У меня стояли монументы в Лондоне. Мои выставки проходили там. Я был в гостях в Букингемском дворце у королевской семьи. У меня был прекрасный дом. В один момент я развернул корабль и вернулся", — вспоминает он.

О современных художниках

По канону художник должен творить, говорит Даши, но ни в коем случае не интерпретировать и не объяснять публике, даже искушенной, свое творчество. Художник должен показать миру то, чего нет, чего он еще не видел, настаивает Даши.

"В современном искусстве сейчас очень много чешуи. Сейчас искусство для слепых. Его не обязательно видеть, важно услышать, что тебе напели кураторы. Есть ощущение, что кураторы будто даже оттеняют художника. Сейчас есть такая тенденция. В кинематографе то же самое происходит. Будто бы сейчас уже больше важны продюсеры, чем режиссеры. Век какой-то такой странный. Я думаю, что не совсем правильное явление. В нем много пользы, но все равно происходит какой-то перекос. Это веление времени. Мы же знаем, что нет ничего вечного", — уверяет скульптор.

"В искусстве все очень просто — веришь или не веришь. Создай искусство, в которое верят, — и все, и полетит", — считает Даши. "Я думаю, что это приходит с какими-то генами. Эта самость дана природой. Природа всегда наделяла талантом ограниченное количество людей. Представьте, если бы каждый был Пикассо и Дали, что было бы с миром. Кто будет трудиться, кто будет хлеб выращивать", — продолжает он.

Об архитектуре

Помимо выставочных проектов, Даши Намдаков занимается архитектурой: вместе с друзьями и партнерами он открыл архитектурное бюро. А сейчас они разработали проект одной из станций московского метро с рабочими названиями "Потапово" и "Новомосковская" на юго-западе Москвы. В оформлении станции не будет никаких этнических мотивов, чего, казалось бы, стоило ожидать. Это будет современная урбанистическая конструкция, подчеркнул скульптор.

"Это такая современная архитектура. Мэр Москвы Сергей Собянин, когда увидел наш проект, сказал, что надо строить. Наша станция метро очень сложная по конструкции, там очень много нюансов, архитектурная сложная форма. Но мы будем строить именно такой имиджевый проект. Мы получили премию правительства Москвы за этот проект в прошлом году", — поведал Даши.

Анастасия Шаренкова