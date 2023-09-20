Солисты "Санктъ-Петербургъ оперы" впервые выступят в Таджикистане

Они исполнят классические арии, сообщил художественный руководитель и основатель театра Юрий Александров

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Солисты российского государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ опера" впервые выступят в Таджикистане и исполнят на открытии сезона в государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни в Душанбе произведения мировой классики. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель и основатель петербургского театра народный артист России Юрий Александров.

"Это будет оперная классика, мировые шлягеры. Приехали наши ведущие солисты - это все многократные лауреаты международных конкурсов: Евгения Кравченко, Ярамир Низамутдинов - наш первый тенор, и бас - Валерий Каула", - сказал он.

Александров отметил, что эти артисты представляли "Санктъ-Петербургъ оперу" на самых ответственных гастролях. "У нас их 50 человек, и все это первоклассные ребята", - сказал оперный режиссер.

Александров также отметил, что выступление в Душанбе для артистов петербургского театра является новой страницей в его истории. "Мы очень любопытные, и нам хочется здесь показаться хорошо", - сказал он. По словам Александрова, артистов из Таджикистана также ждут в Петербурге с ответным визитом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра имени Айни, планируется, что зрители в исполнении Валерия Каула услышат, например, каватину Алеко из одноименной оперы Сергея Рахманинова, а также каватину Базилио из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Евгения Кравченко исполнит, в частности, каватину Нормы из оперы Винченцо Беллини и арию Марфы из "Царской невесты" Николая Римского-Корсакова. Ярамир Низамутдинов выступит с романсом Неморино из оперы "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти, а также споет несколько арий вместе с Кравченко.

Кроме того, на открытии 86-го сезона театра в Душанбе, которое пройдет 23 сентября, помимо оперных солистов из России, также выступят звезды таджикской оперы, в том числе народный артист Таджикской ССР Владимир Каримов, заслуженный артист Таджикистана Содик Нуруллоев, а также Шарофат Усмонзода, Ангелика Тиман, Мария Мирзоева, Манучехр Рахмонов, Достон Холов. Для выступления из Узбекистана приедет ведущая солистка Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Азиза Мухамедова. Также планируется выступление молдавской артистки Анны Кучерявый.