Путин назвал творческий коллектив Мариинки одним из лучших в мире

Президент поздравил театр с предстоящим в октябре 240-летием

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Мариинский театр с предстоящим в октябре 240-летием и подчеркнул уникальность театра и его коллектива. Глава государства проводит заседание попечительского совета Мариинки.

"Хочу поздравить коллектив театра, ветеранов этой прославленной сцены, всех поклонников оперы, балета, классической музыки и, конечно, друзей и партнеров театра", - сказал Путин. На заседании он предложил обсудить дальнейшее развитие театра.

"Состав Мариинки, действительно, один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира. В этом, конечно, заслуга и членов попечительского совета, за что я вас всех хочу поблагодарить", - отметил президент.

Он пояснил, что члены попечительского совета помогают театру и в его текущей деятельности, и в воплощении крупных культурно-просветительских инициатив, фестивалей. "Также при участии меценатов создаются большие концертные программы, приуроченные к юбилеям великих композиторов и хореографов, реализуются онлайн-проекты, трансляции лучших спектаклей, постоянно обновляется репертуар", - перечислил глава государства.

Он также напомнил, что Мариинка является уникальным театром по числу своих площадок - филиалы работают во Владивостоке и Владикавказе, в 2024 году должен появиться филиал в Кемерове. "Хотел бы поблагодарить руководство Мариинки, всех творческих, технических специалистов за то, что взяли на себя большую и важную миссию - обеспечили доступность постановок и выступлений артистов мирового уровня для жителей регионов России", - добавил Путин.