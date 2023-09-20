В Саратове для будущих артистов планируют ввести стипендию имени Пускепалиса

Речь идет про студентов местного театрального института

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Стипендию имени заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса планируют ввести для лучших студентов театрального института в Саратове. Об этом сообщил сын погибшего артиста, актер Глеб Пускепалис на памятном мероприятии, посвященном годовщине со дня смерти Сергея Пускепалиса.

"Папа выдавал стипендию студентам ГИТИС Мастерской Сергея Женовача. Это папино второе высшее образование. <…> Будет именная стипендия папы уже в Саратове, где было его первое высшее образование", - сказал Глеб Пускепалис.

По его словам, сегодня памятные мероприятия проходят также в Ярославле, Железноводске и Донецке, где открывается сквер имени Сергея Пускепалиса. На мероприятии в Саратове зачитали отрывок, посвященный Сергею Пускепалису, из книги "Координата Z" Захара Прилепина. После этого собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.

Встреча состоялась у дома № 45 на улице Сакко и Ванцетти в Саратове, где жил Пускепалис. 15 апреля на фасаде этого дома установили мемориальную доску погибшему артисту.

Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Микроавтобус Ford Transit, в котором находился заслуженный артист России, столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества Сергея Пускепалиса посмертно.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. В Саратове он окончил театральное училище и более 10 лет состоял в труппе Театра юного зрителя. В августе 2019 года стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Пускепалис снялся в таких фильмах, как "Метро", "На острие", "1941. Крылья над Берлином", "Первый Оскар", был режиссером фильма "Клинч".