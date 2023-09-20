В Минвостокразвития рассказали о приоритетных регионах в развитии кинопроизводства

Ими стали Приморье и Бурятия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Систему дальневосточных кинорибейтов или налогового возврата с производства планируется запустить в следующем году. Как сообщила в интервью ТАСС замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева, Приморский край и Бурятия стали приоритетными регионами в развитии поддержки кинопроизводства.

"Мы выяснили, где на Дальнем Востоке имеется инфраструктура для съемок - в частности, оборудование, которое можно было бы сдавать в аренду. Некоторые регионы уже в этом направлении начали действовать самостоятельно, но есть территории, имеющие такое желание, но ограниченные в финансовых возможностях. <…> Приморье и Бурятия в приоритете развития кинопроизводства. Здесь несколько предпосылок. Во-первых, климат и погода. Бурятия и Приморье - одни из самых солнечных территорий Дальнего Востока. <…> Во-вторых, в этих регионах - калейдоскоп локаций для съемок, неслучайно в Приморье уже снято много картин японцами, китайцами, корейцами", - сказала она.

Нургалиева напомнила, что в прошлом году по инициативе министерства была создана дальневосточная кинокомиссия, в которую вошли представители кинорынка и органов власти. Это и позволило провести аудит локаций. Она также добавила, что в Приморье есть региональная кинокомиссия, а в Бурятии - свои кинотрадиции. "Поэтому мы решили стартовать в этих регионах - запустить меры поддержки, которые станут трамплином для получения значимых эффектов уже в масштабе всей отрасли", - пояснила она.