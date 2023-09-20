Собянин сообщил, что в Москве запустят цифровую киноплатформу

С помощью киноплатформы киностудии и съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии, провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование

МОСКВА. 20 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

"Начнется реализация пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow - единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ. Киностудии и съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии, провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование", - говорится в публикации.

Отмечается, что в информационной базе Московской цифровой киноплатформы будут представлены 12 киносъемочных площадок, в которых 82 павильона, более 200 объектов для киносъемок, в том числе улицы, микрорайоны, парки, усадьбы, музеи, около 30 киношкол, четыре кинокластера, оборудование для съемок, а также костюмы и реквизит, куда входит около 240 тыс. единиц мебели, форменной одежды, бутафории, декораций, военного реквизита и других объектов.

Кроме того, благодаря киноплатформе производители смогут подать заявку на получение городской финансовой поддержки, в том числе на экспорт и адаптацию продукции, например, дублирование, а также на проведение съемок на территории столицы и создание образа Москвы в киноискусстве.

Также киноплатформа позволит укрепить позиции Москвы как крупнейшего центра киноиндустрии и важнейшей съемочной площадки и сможет повысить конкурентоспособность российского кинопроизводства внутри страны и на мировом уровне.