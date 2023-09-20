Кудрин сообщил, что спонсоры будут больше помогать Мариинскому театру

Советник по корпоративному развитию "Яндекса" на стал называть конкретные суммы, заметив лишь, что поддержка спонсорами "уже немаленькая, поэтому она не вырастет в разы, но она будет достаточной"

СТРЕЛЬНА, 20 сентября. /ТАСС/. Спонсоры увеличат поддержку Мариинского театра, сообщил журналистам советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами попечительского совета Мариинского театра.

На вопрос, хватит ли у театра денег на осуществление всех планов, Кудрин ответил утвердительно. "Правительство полностью поддерживает и сегодня еще и спонсоры - все участники, они еще и поддерживают театр постоянно - увеличат свою поддержку", - сказал он. Кудрин на стал называть конкретные суммы, заметив лишь, что поддержка спонсорами "уже немаленькая, поэтому она не вырастет в разы, но она будет достаточной".

Кудрин уточнил, что на встрече, большая часть которой была закрыта для журналистов, обсуждалось "развитие Мариинского театра и вопросы, которые стоят перед ним, поскольку с периода пандемии, других ограничений уменьшились гастроли". "Коллектив большой, мощный, возможности есть, они больше реализуются в городах России и других странах", - пояснил участник встречи.