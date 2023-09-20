Посольство РФ в Чехии провело вечер русской классической музыки в Праге

На мероприятии исполнили произведения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского

ПРАГА, 20 сентября. /ТАСС/. Вечер русской классической музыки состоялся в Праге в посольстве РФ в Чехии. Присутствовали главы и сотрудники дипломатических миссий дружественных стран, а также гости из числа чешских ценителей культуры России, сообщил ТАСС представитель посольства Николай Брякин.

"Вечер русской классической музыки прошел в среду в посольстве РФ. Его гостями стали главы и сотрудники аккредитованных в Праге дипломатических миссий дружественных стран, а также чешские ценители русской культуры", - сказал он.

Объединяющую роль искусства, не знающего границ и национальных различий, отметил в приветственном слове к собравшимся посол РФ в Чехии Александр Змеевский. "Наследие великих русских композиторов - яркое тому подтверждение", - подчеркнул он.

Вечер прошел в форме камерного фортепианного концерта. В его программу были включены знаменитые произведения Петра Чайковского и Сергея Прокофьева.