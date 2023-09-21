В Петербурге завершится XVII конкурс композиторов имени Андрея Петрова

В Театре музыкальной комедии пройдет награждение лауреатов в номинации "Песня и эстрадный романс" и победителя в специальной номинации "Андрей Петров 21 века"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Финал и награждение лауреатов XVII Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова в номинации "Песня и эстрадный романс" пройдут в Театре музыкальной комедии. Будет назван и единственный победитель в специальной номинации "Андрей Петров 21 века" на лучшую авторскую версию (кавер) песни этого композитора.

"Я надеюсь встретить среди конкурсантов музыкантов, бережно относящихся к поэтическому слову, стремящихся почувствовать и выразить ту мелодию, которая заложена автором стихотворения. С не меньшим интересом жду знакомства с творческими людьми, подавшими заявки на участие в номинации "Андрей Петров 21 века". Ведь, как и вы, я чувствую неразрывную связь с музыкой этого большого композитора", - сказал в своем приветствии конкурсу председатель жюри заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин.

На конкурс поступило 400 заявок из городов России, а также Армении, Беларуси, Германии, Кыргызстана, Латвии, США и Франции. В финал вышло 15 участников, имена которых неизвестны членам жюри, что призвано обеспечить абсолютную объективность при выборе лауреатов.

Обладатели трех премий в номинации "Песня и эстрадный романс" вместе со званием лауреата получат 125, 100 и 75 тысяч рублей. Денежная премия в специальной номинации - 50 тысяч рублей.

Организатором конкурса выступил Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В ежегодном конкурсе композиторов имени Андрея Петрова попеременно участвуют эстрадники и симфонисты. На следующем смотре в сентябре будущего года будут звучать новые произведения в симфонических жанрах.