На Фестивале театров кукол имени Образцова покажут спектакли 12 коллективов

Как сообщили в театре, в мероприятии участвуют творческие коллективы Израиля, Ирана и разных городов России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. XII Международный фестиваль театров кукол им. С. В. Образцова начинается в Москве, в программе - спектакли 12 театров из трех стран, сообщила пресс-служба Государственного академического Центрального театра кукол (ГАЦТК) им. Образцова.

"Участвуют творческие коллективы Израиля, Ирана, а также из разных городов России: Брянска, Вологды, Красноярска, Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также выступит коллектив из ДНР", - говорится в сообщении.

Смотр пройдет с 21 по 28 сентября под названием "Технологии чудесного" и будет посвящен Десятилетию науки и технологии, объявленному в России. В основную программу вошли спектакли с инновационными сценическими решениями, а в профессиональную - лекции и мастер-классы мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также две конференции: "Инклюзивные проекты в музее и театре кукол им. С. В. Образцова" и "Технологии чудесного в театре кукол".

Одной из задач фестиваля его организаторы называют попытку разобраться, что такое "технологии чудесного" в театре кукол. Они ставят перед собой задачу познакомить зрителей с новыми тенденциями в этой сфере, представить достижения высоких технологий. "Физик дышит наукой, лирик - поэзией, кукольник - куклой. Сила творящего в его руках и сердце, ни одна наука не подарит кукле самого главного - души. Для меня технология чудесного - в простом: люби то, что создаешь, тогда и чудес в мире станет больше", - привели в пресс-службе слова главного режиссера Театра кукол им. Образцова Бориса Константинова.

Организаторы рассчитывают в том числе привлечь в театр прогрессивную аудиторию и молодого зрителя, укрепить культурные связи России с зарубежными странами. В течение всей фестивальной программы в фойе театра будет работать выставка "Идеи. Эксперименты. Инновации. 1930-2023". "Для меня важны технологии в широком смысле: инновационные методы взаимодействия театра со зрителем, воплощение театра в живом, медийном и цифровом пространствах. При правильных настройках от этих процессов можно ожидать действительно чудесных результатов", - убеждена директор ГАЦТК им. Образцова Елена Булукова.

События смотра пройдут на площадках Театра кукол им. Образцова и Малого театра. Некоторые спектакли, как ожидается, будут транслироваться онлайн в социальных сетях театра. "Образцовфест" реализован при поддержке Минкультуры РФ ассоциацией "Академия народной музыки" совместно с ГАЦТК им. Образцова.