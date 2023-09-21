В Рузе открывается выездная школа Художественного театра

Участниками мероприятия станут 36 актеров из разных городов России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выездная школа Художественного театра пройдет с 21 по 26 сентября в творческой резиденции Союза театральных деятелей (СТД) РФ "Актер" в Рузе. Мероприятие приурочено к юбилеям Константина Станиславского, Московского Художественного театра и Школы-студии МХАТ, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Без Станиславского и созданного им Художественного театра, без Школы-студии МХАТ история нашего театра была бы совсем иной, не было бы той великой русской театральной школы, которой мы по праву гордимся. И потому 125-летие Московского Художественного театра, 160-летие со дня рождения самого Константина Сергеевича Станиславского и 80-летний юбилей Школы-студии МХАТ - это три юбилейные даты, которые чудесным образом оказались рядом, для всех нас совершенно особенные", - сказал ТАСС председатель СТД Александр Калягин.

Он сообщил, что участниками Выездной школы Художественного театра в Рузе, организатором которой выступил СТД, станут 36 актеров из разных российских городов - от Калининграда до Улан-Удэ. "Они прошли конкурсный отбор из почти 300 человек, подавших заявки на участие. Все, кому повезло в эти дни оказаться в Рузе, учиться в Выездной школе Художественного театра, счастливые люди", - считает глава творческого союза.

В программе школы мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, занятия по актерскому мастерству и сценической речи, а также разбор и репетиции пьесы "Три сестры" Антона Павловича Чехова, чье имя носит Московский Художественный театр.

"Наставниками выступят известные театральные деятели. Среди них - ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, народный артист РФ Авангард Леонтьев, народный артист РФ Александр Домогаров, режиссер, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков и другие. Чтобы доступ к материалам получили и те, кто не смог лично принять участие в проекте, ежедневно с занятий и творческих встреч будет вестись видеотрансляция", - добавили в пресс-службе СТД.