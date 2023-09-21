Музыкальный театр имени Федора Шаляпина покажет в новом сезоне три премьеры

Как сообщили в театре, среди них мюзикл Алексея Франдетти "Казанова", мюзикл Евгения Загота "Три товарища" и опера "Манон" Жюля Массне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина (бывший Театр "Мюзик-Холл") откроет свой новый сезон на сцене Концертного зала Мариинского театра. Под управлением художественного руководителя коллектива Фабио Мастранджело оркестр "Северная симфония" исполнит две редко звучащие симфонические поэмы - "Антар" Николая Римского-Корсакова и "Мцыри" Михаила Ипполитова-Иванова.

"В марте историческое здание театра на Петроградской стороне закрылось на масштабную реконструкцию, поэтому в этом сезоне коллектив выступает на разных театральных и концертных площадках и готовит премьеры", - рассказали в пресс-службе театра.

Первая из них прошла еще до открытия сезона во Дворце искусств Ленинградской области. показан Здесь былмюзикл Алексея Франдетти "Казанова" в постановке режиссера и сценографа Ильи Архипова по мотивам пьесы Марины Цветаевой. А 19 октября на этой же сцене зрителей ждет еще одна премьера - мюзикл Евгения Загота "Три товарища" в постановке Филиппа Разенкова. Спектакль по культовому роману Эриха Марии Ремарка расскажет историю о "потерянном поколении" молодых людей, прошедших Первую мировую войну.

На сцене Эрмитажного театра 24 ноября состоится премьера оперы "Манон" Жюля Массне. Режиссер Георгий Исаакян перенес время действия спектакля из Франции XVIII века в сороковые годы XX века, погрузив героев в события Второй мировой войны.

В режиме "кочующей труппы" Театру имени Шаляпина предстоит прожить в течение трех лет.