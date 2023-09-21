В Якутии в октябре впервые пройдут Дни Эрмитажа

Как сообщила заместитель гендиректора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Юлия Кравцова, в числе мероприятий запланировали выставку экспонатов Эрмитажа, лекции, демонстрацию фильмов и семинар

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Дни Эрмитажа впервые пройдут в Национальном художественном музее Якутии в октябре. В рамках проекта запланирован ряд мероприятий, основным из которых станет открытие выставки "Часы и эпоха" из собрания Государственного Эрмитажа, сообщила ТАСС заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности музея Юлия Кравцова.

"Государственный Эрмитаж - сокровищница нашей страны, где сосредоточены произведения различных эпох, стилей и направлений. С 24 по 28 октября мы представим в рамках проведения юбилейных мероприятий большой проект под названием "Дни Эрмитажа в Республике Саха (Якутия)". В Якутии впервые будет продемонстрировано богатство коллекции крупнейшего музея мира. В рамках мероприятий состоятся лекции, демонстрация фильмов и семинар. Кульминацией событий станет выставка "Часы и эпоха", которая будет работать с 25 октября по 20 ноября", - рассказала Кравцова.

Одним из главных экспонатов выставки станут сферические солнечные часы. "На выставке также будут показаны произведения искусства, отражающие важнейшие периоды истории России - эпохи правления Петра Великого и его последователей. Экспозиция портретов российских императоров представляет историю становления Российской Империи - время крупнейших исторических событий, важнейших культурных и научных начинаний первой половины XVIII века", - добавила собеседница агентства.

В рамках мероприятия организуют лекторий, экскурсии по выставке с куратором от Государственного Эрмитажа, VR-кинотеатр с показом фильма "Эрмитаж. Погружение в историю" и демонстрацией VR-модели одного из музейных залов - зала Юпитера. Для профессионального музейного сообщества состоится семинар, освещающий комплекс вопросов учетно-хранительской и реставрационной деятельности музеев.

В этом году Национальному художественному музею Якутии исполняется 95 лет. Весь год проходит под эгидой юбилейной для музея даты.

95-летие Национального художественного музея

Как отметила Кравцова, проведение в республике Дней Эрмитажа станет одним из основных юбилейных мероприятий.

"Датой основания нашего музея считается 8 ноября 1928 года, когда состоялось открытие картинной галереи при областном краеведческом музее. Тогда основу первой экспозиции составил дар Третьяковской галереи произведений известных русских художников. Их сейчас можно увидеть в постоянной экспозиции музея в разделе русского искусства XVIII - начала XX века. Среди них работы таких известных художников, как Константин Коровин, Василий Поленов, братья Маковские, Исаак Левитан и многие другие", - сказала она.

За 95 лет музей прошел большой путь в своем развитии: от маленькой картинной галереи к крупнейшему музейному художественному комплексу, ведущему работу в различных направлениях.