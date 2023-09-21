В Приморье Международный Тихоокеанский театральный фестиваль будет проходить еще три года

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, на эти цели уже выделили средства

ТАСС, 21 сентября. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль (МТТФ) в Приморском крае будут проводиться еще минимум три года. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию II МТТФ, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мне очень радостно, что Тихоокеанский фестиваль будет продолжаться. Мы получили подтверждение от правительства, что на следующие три года выделены средства для Приморского края, потому что Тихоокеанский фестиваль - это не только театры, это еще образовательная программа", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что организаторы постарались сделать программу фестиваля разнообразной и увлекательной для публики Владивостока. Принимать участие в МТТФ будут коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы и Южно-Африканской Республики.

Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов в видеоприветствии участников мероприятия подчеркнул, что фестиваль состоится еще как минимум дважды, и необходимо понять, что хотят видеть во Владивостоке зрители и профессиональное сообщество. Заместитель председателя правительства, министр культуры Приморского края Елена Бронникова уточнила, что I фестиваль посетили около 20 тыс. человек, а билеты на II уже раскуплены.

II МТТФ проходит во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября. Открывает культурную программу постановка Театра современного балета Кубы - "Кармина Бурана".

МТТФ является частью госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций во главе с Евгением Мироновым. Подготовку программы и проведение фестиваля Минкультуры РФ доверило Международному театральному фестивалю имени А. П. Чехова. Автором концепции творческой программы МТТФ являлся театральный деятель Валерий Шадрин. В этом году фестиваль посвящен его памяти.