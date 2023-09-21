В Верхнем Уфалее исполнят авторские колокольные звоны

Всего на фестивале выступит 31 звонарь из пяти регионов России

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. зрителей услышат уникальные авторские колокольные звоны "Благодарственный. Воинам России посвящается", "Малахитовый", "В традиции храма Петра и Февронии" на всероссийском фестивале колокольных звонов, который в выходные будет проходить в Верхнем Уфалее (Челябинская область), сообщил ТАСС министр культуры региона Алексей Бетехтин.

"21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, а в Верхнем Уфалее к этому светлому празднику приурочен всероссийский фестиваль колокольных звонов "Уфалейский благовест", который будет проходить 23 и 24 сентября. Всего порядка 40 звонов в концертной программе заявлено, будут уникальные авторские звоны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Артем Ермошин из Екатеринбурга исполнит звон "Малахитовый", Алексей и Елена Бердниковы из Удмуртии исполнят звон "Благодарственный. Воинам России посвящается", Алексей Юрченко из Челябинской области - звон "В традиции храма Петра и Февронии".

Всего на фестивале выступит 31 звонарь из пяти регионов России. 76 мастеров народных промыслов и фермеров представят свои авторские ремесленные изделия, фермерские продукты питания, натуральные сладости в "Мастеровой губернии", которая является неотъемлемой частью фестиваля. "Ожидаем порядка 3 тыс. зрителей. Площадка точно всех вместит, вся центральная часть города Верхний Уфалей - это фестивальная площадка", - добавил собеседник агентства.

По его информации, также в фестивале примет участие руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии (Новосибирск) Алексей Талашкин.

23 сентября перед открытием фестиваля митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавит божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. После литургии состоится крестный ход от храма Рождества Пресвятой Богородицы до центральной площади.