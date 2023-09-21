В пяти городах России пройдет фестиваль в честь творчества Гоголя

В программу вошли лекции о жизни и творчестве писателя, мастер-классы для профессиональных актеров и студентов профильных вузов, посвященные мастерству актера театра и кино

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова проведет фестиваль, посвященный творчеству писателя Николая Гоголя с 2 по 10 октября. Мероприятие пройдет в пяти российских городах, сообщили в пресс-службе академии.

"С 2 по 10 октября 2023 года в Калуге, Туле, Рязани, Тамбове и Москве пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова "Русские классики. Фестиваль одного дня", рассказывающий о жизни и творчестве русского писателя Н. В. Гоголя. Фестиваль проводится академией шестой год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта "Культура", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фестиваль пройдет в передвижном формате "один город - один день" и стартует в Калужском областном драматическом театре 2 октября. В программу вошли лекции о жизни и творчестве Гоголя, мастер-классы для профессиональных актеров и студентов профильных вузов, посвященные мастерству актера театра и кино. На протяжении всего фестиваля будет работать мобильная выставочная экспозиция "Гоголь: жизнь в творчестве", созданная совместно с "Домом Н. В. Гоголя - мемориальным музеем и научной библиотекой". Завершением каждого фестивального дня станет показ спектакля "Игроки" с участием выпускников академии в постановке режиссера, лауреата Премии Москвы в области театрального искусства Антона Яковлева.

"За годы существования этот проект Академии Никиты Сергеевича Михалкова успел полюбиться жителям разных регионов. Темой этого года стало творчество Николая Васильевича Гоголя. В Калуге, Туле, Рязани, Тамбове и Москве зрителей ждут показы спектаклей, лекции, мастер-классы и мобильные выставки. Мероприятия помогут каждому углубиться в хорошо известные и открыть малознакомые страницы в творчестве любимого писателя", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Ректор академии, народный артист России Никита Михалков в свою очередь отметил, что за шесть лет фестиваль собрал свыше 20 тыс. участников в 20 российских городах. После Калуги фестиваль продолжится 4 октября в Туле, затем 6 и 8 октября в Рязани и Тамбове соответственно. Завершится мероприятие на прогресс-сцене Армена Джигарханяна Театра сатиры в Москве 10 октября.