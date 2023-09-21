Путин направил приветствие участникам Международного Тихоокеанского театрального фестиваля

Как отметил президент, фестиваль будет содействовать развитию гуманитарного сотрудничества в мире

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям, участникам и организаторам второго Международного Тихоокеанского театрального фестиваля (II МТТФ). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на Международном Тихоокеанском театральном фестивале, который уже во второй раз проводится во Владивостоке. <...> Уверен, что все спектакли пройдут с успехом, вызовут неподдельный интерес ценителей и знатоков искусства. И конечно, фестиваль будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что МТТФ является большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни Дальнего Востока и всей России. "Отрадно, что он обретает свои традиции и преданную аудиторию и с каждым годом расширяет географию участников", - добавил Путин. Афиша проекта впечатляет: на фестивале покажут сценические постановки самых разных жанров и направлений из стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки, отметил он.

Президент пожелал участникам неиссякаемого вдохновения, а гостям фестиваля добрых, незабываемых впечатлений.

II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходит во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября. Открывает культурную программу постановка Театра современного балета Кубы - "Кармина Бурана". МТТФ является частью госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций во главе с Евгением Мироновым. Подготовку программы и проведение фестиваля Минкультуры РФ доверило Международному театральному фестивалю имени А. П. Чехова. Автором концепции творческой программы Тихоокеанского фестиваля являлся театральный деятель Валерий Шадрин. В этом году фестиваль посвящен его памяти.