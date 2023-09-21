В Саратове открылся книжный фестиваль с участием более 140 издательств

Всего на площадках фестиваля состоится более 80 мероприятий

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия IX международной книжной ярмарки-фестиваля "Волжская волна" состоялась на Театральной площади в центре Саратова. В ней принимают участие более 140 издательств, отметил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

"Здесь будет участвовать порядка 50 писателей. <…> Это огромный писательский десант, который прибыл в Саратовскую область. Более 140 издательств, в том числе крупных издательств, принимает участие в книжном фестивале", - сказал Степашин на открытии.

Президент РКС отметил, что фестиваль в Саратове занимает достойное место наряду с книжными фестивалями на Красной площади в Москве и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. "Когда книга приходит в каждый дом, когда книга приходит в эту замечательную область, замечательный город - это тоже очень важно. Важно особенно сейчас, когда <…> в мире пытаются вычеркнуть российскую литературу, культуру", - добавил Степашин.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что Саратов занимает девятое место в России по количеству общедоступных библиотек. "Сегодня нам и в первую очередь нашим детям нужна историческая правда о стране, о переломных событиях, о ценностях, которые отстаивали целые поколения. Уверен, что на "Волжской волне" каждый сможет подобрать себе книгу по душе", - сказал глава региона.

Международная книжная ярмарка-фестиваль "Волжская волна" проходит на Театральной площади в центре Саратова с 21 по 24 сентября. На площадках фестиваля состоится более 80 мероприятий: встречи с популярными авторами, презентации книжных новинок, лекции, мастер-классы, поэтические концерты. Фестиваль проводится Российским книжным союзом на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Российского фонда культуры и проекта "Читающая Россия".